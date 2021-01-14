Вакцины от COVID в мире не прошли полностью третью фазу испытаний, - Степанов

Еще ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предполагает массове исследование действия препарата. Их применяют сейчас в экстренном порядке.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что полноценное завершение испытаний одного из препаратов состоится только в конце текущего года.

"Ни одна вакцина не завершила третью фазу клинических испытаний. Самый ближайший срок завершения для одной из вакцин - это конец 2021 года. Сейчас вакцины применяются в экстренном порядке. И это понятно", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить вакцину от коронавируса, которая требует хранение от -20 до -80 градусов по Цельсию. Это может быть вакцина немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

Также Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил, почему страна подписала договор о поставке COVID-вакцины именно с китайской компанией Sinovac. Он заявил, что Украина ведет переговоры с рядом компаний.