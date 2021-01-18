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На грани морального кризиса: ВОЗ опасается неравного доступа к вакцинам

Новина українською → Понедельник 18 января 2021 13:31
На грани морального кризиса: ВОЗ опасается неравного доступа к вакцинам Фото Тедрос Гебреисус (who int)
Автор: Игорь Литвиненко

Всемирная организация здравоохранения опасается неравного доступа стран к вакцинам против коронавируса. Сейчас вакцины применяются практически только в богатых государствах.

Об этом во время заседания исполнительного комитета ВОЗ заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

"Мир находится на грани катастрофического морального кризиса. Цена этого будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира", - заявил директор ВОЗ.

Он отметил, что в последние несколько недель к нему обращались несколько стран с просьбой обеспечить равный доступ к вакцинам по программе COVAX.

"Более 39 млн доз вакцины были прописаны по меньшей мере в 49 странах с высокими доходами. И лишь 25 доз были переданы одной из стран с наименьшими доходами", - заявил Гебреисус.

Он призвал мировое сообщество к солидарности в борьбе с пандемией коронавируса и обеспечить в ближайшие 100 дней во всех государствах мира вакцинацию работников здравоохранения и пожилых людей.

Ранее Bloomberg сообщал, что из-за неравного доступа к вакцинам против COVID-19 в мире дальнейшее может появиться более опасный патоген.

Как писало РБК-Украина, в мире уже более 30 стран начали вакцинацию от коронавируса.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине платная вакцинация должна начаться параллельно с государственной. Первые поставки вакцины ожидают в Киеве до конца февраля.

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