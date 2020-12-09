Транспорт, парикмахерские и магазины: что будет работать после усиления карантина

Во время ужесточенного карантина будет работать общественный транспорт и продуктовые магазины. Также разрешено принимать клиентов салонам красоты.
Об этом сообщается в инфографике Кабинета министров.
Согласно решению правительства, во время жесткого карантина с 8-го по 24 января будут разрешены:
работа общественного транспорта, междугороднее и международное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение;
торговля продовольственными товарами;
торговля медикаментами, изделиями медназначения и ветпрепаратами;
торговля средствами гигиены, средствами связи и кормом для животных;
техобслуживание и ремонт автомобилей;
работа АЗС (без зон питания);
работа финансовых учреждений;
работа почтовых операторов;
работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
работа гостиниц (зоны совместного питания будут работать только с 6 до 11:00);
спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Сегодня Кабинет министров утвердил период ужесточенного карантина в январе. Во время него запрещается прием клиентов в ресторанах, кафе и барах (только прием заказов на доставку и вынос), работа фитнесс-центров и спортзалов, кинотеатров, театров и проведение любых массовых мероприятий.