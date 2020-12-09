Жесткий карантин после Нового года: что запретят

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Кабинет министров Украины утвердил новые ограничения на время жесткого карантина. Они будут действовать с 8-го по 24 января 2021 года.

Об этом говорилось на заседании правительства.

Среди запретов и ограничений:

ограничение работы ресторанов, кафе, баров. Возможна только работа по доставке и прием заказов на вынос;

запрет работы театров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, магазинов непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров (кроме торговли продуктами питания, лекарствами, товарами личной гигиены и бытовой химии);

на каникулах будут находиться все заведения образования, кроме детских садиков;

запрет развлекательных, рекламных и культурно-массовых мероприятий;

общественный транспорт продолжит работать с ограничениями для "оранжевой зоны" карантина;

будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, почтовые операторы, гостиницы.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили чуть более 12,5 тысячи новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом почти на две тысячи человек больше.

Кроме того, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после усиления карантина транспорт продолжит работать, ведь транспорт не является основным источником активного распространения коронавируса.

Добавим, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце ноября введение жесткого карантина поддерживали 42% украинцев. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.