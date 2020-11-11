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Карантин выходного дня: что запретит Кабмин

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 15:14
Карантин выходного дня: что запретит Кабмин Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров планирует ввести в Украине так называемый карантин выходного дня. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об ограничениях, которые предлагают установить в Украине на выходных.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании Кабмина.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника.

В этот период будет запрещено:

  • проведение массовых, культурных, религиозных, концертных мероприятий с участием более 20 человек;
  • прием посетителей заведениями общественного питания, но с возможностью торговли на вынос;
  • прием посетителей в торговых центрах, заведениях торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, 60% площади которых предназначено для торговли.

Также правительство предлагает ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов и установить приоритетное время с 10:00 до 11:00 для обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в центрах предоставления админуслуг, ведь они находятся в зоне риска.

В то же время свою деятельность продолжат учреждения, которые предоставляют финансовые услуги, услуги инкассации, услуги почтовой связи, а также медицинские услуги.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, что экономика Украины не выдержит нового полного локдауна, поэтому правительство решило разработать карантин выходного дня.

Кроме того, в Минздраве объясняли, от чего будет зависеть продолжительность карантина выходного дня.

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