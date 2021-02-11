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Сильные морозы удержатся в Украине минимум неделю, после чего возможна оттепель

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 13:35
Сильные морозы удержатся в Украине минимум неделю, после чего возможна оттепель Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Как отметила Голеня, самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.

"До 20 февраля мы не ожидаем повышения температуры до значений оттепели", - сказала она, и добавила прогнозные данные уточняются каждый день.

По ее словам, предварительные расчеты не исключают потепление до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два - три дня до конкретной даты, максимум - за пять дней.

"Надеемся, что после 20 февраля распространится ил атлантический воздух, или со Средиземного моря, и поэтому будет ослабление морозов", - добавила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.

Напомним, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил РБК-Украина, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

Отметим, в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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