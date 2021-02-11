Сильные морозы удержатся в Украине минимум неделю, после чего возможна оттепель
Антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Как отметила Голеня, самые сильные морозы ожидаются 15-18 февраля, когда ночная температура упадет до 18-24 градусов, на севере до 26-27 градусов мороза.
"До 20 февраля мы не ожидаем повышения температуры до значений оттепели", - сказала она, и добавила прогнозные данные уточняются каждый день.
По ее словам, предварительные расчеты не исключают потепление до нуля градусов около 20 февраля. В то же время наиболее точный прогноз возможен только за два - три дня до конкретной даты, максимум - за пять дней.
"Надеемся, что после 20 февраля распространится ил атлантический воздух, или со Средиземного моря, и поэтому будет ослабление морозов", - добавила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра.
Напомним, начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил РБК-Украина, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.
Отметим, в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.