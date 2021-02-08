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В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой в Европе

Новина українською → Киев, Понедельник 08 февраля 2021 21:52
В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой в Европе Фото: смартфон в руках (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В мессенджерах Telegram и WhatsApp вечером 8 февраля произошел масштабный сбой. На работу мессенджеров жалуются преимущественно жители стран Европы и России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, подавляющее большинство, а именно 81%, пользователей мессенджера Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 18% сообщили о проблемах с отправкой сообщений.

Проблемы в работе мессенджера возникают в Украине, Беларуси, Франции, Австрии, России и еще некоторых странах Европы. Больше всего жалуются пользователи из Москвы.

В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой в Европе

У пользователей мессенджера WhatsApp также возникают проблемы с подключением. Не могут подключиться к серверу 86% пользователей. Еще 18% пользователей WhatsApp пожаловались на сложности при авторизации.

На проблемы с WhatsApp жалуются в странах Центральной Европы, также сбой в мессенджере наблюдается в России, Испании, Италии и Португалии.

В Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой в Европе

Напомним, в конце января глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram. Пользователи не могли загрузить ленту новостей и авторизоваться.

Кроме того, в декабре в работе сервисов Google произошел серьезный сбой. О проблемах в работе Youtube и Gmail сообщали во всем мире.

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