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У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 21:52
У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі Фото: смартфон в руках (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

У месенджерах Telegram та WhatsApp ввечері 8 лютого стався масштабний збій. На роботу месенджерів скаржаться переважно мешканці країн Європи та Росії.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

За даними сервісу, переважна більшість, а саме 81%, користувачів месенджера Telegram поскаржилися на проблеми з підключенням, ще 18% повідомили про проблему з відправкою повідомлень.

Проблеми в роботі месенджера виникають в Україні, Білорусі, Франції, Австрії, Росії та ще деяких країнах Європи. Найбільше скаржаться користувачі з Москви.

У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

У користувачів месенджера WhatsApp також виникають проблеми з підключенням. Не можуть підключитися до серверу 86% користувачів. Ще 18% користувачів WhatsApp поскаржилися на складнощі під час авторизації.

На проблеми з WhatsApp скаржаться в країнах Центральної Європи, також збій у месенджері спостерігається в Росії, Іспанії, Італії та Португалії.

У Telegram та WhatsApp стався масштабний збій в Європі

Нагадаємо, наприкінці січня глобальний збій стався в роботі соцмереж Facebook та Instagram. Користувачі не могли завантажити стрічку новин та авторизуватися.

Крім того, у грудні в роботі сервісів Google стався серйозний збій. Про проблеми в роботі Youtube і Gmail повідомляли у всьому світі.

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