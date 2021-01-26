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В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Новина українською → Киев, Вторник 26 января 2021 12:31
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой Фото: Facebook (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

В социальных сетях Facebook и Instargam произошел глобальный сбой. Пользователи не могут прогрузити ленту новостей и войти в свои аккаунты.

Об этом свидетельствуют данные платформы Downdetector.

В частности, юзеры сообщили о сбое в работе Facebook в Эстонии, Финляндии, США, а также России. В Украине проблем пока нет.

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбойФото: сбой в Facebook (скриншот downdetector)

Также пользователи жалуются на проблемы со входом в Instagram. Сбой зафиксирован в России, Финляндии, Эстонии, а также Украине. Юзеры не могут прогрузити ленту новостей.

В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбойФото: сбой в Instagram (скриншот downdetector)

Напомним, в декабре в работе сервисов Google произошел сбой. О сбоях в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.

Также ранее в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Также были зафиксированы и проблемы с мессенджером.

Как писало РБК-Украина, в конце октября пользователи Instagram сообщили о сбое в работе социальной сети. Проблемы возникали при загрузке ленты и входе в аккаунт.

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