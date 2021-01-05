Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду проходили в начале января 2021 года, то 5%-ный барьер с высокой вероятностью преодолели бы четыре партии. Эти политсилы и сейчас представлены в парламенте.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 17,4%, партию "Европейская солидарность" - 14,5%, партию "Батькивщина" - 10,9%.

Имеют высокие шансы попасть в Раду партии "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%) и "Радикальная партия" (5,6%).

Кроме того, отдали бы свои голоса за партию "За майбутне" - 3,7%, за партию "Свобода" - 3,2%, за партию "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%, за партию Шария - 2,9%, за партии "Голос" и "Сила и честь" - по 2,8%, за партию "Наш край" - 2,2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 2-4 января 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, в конце декабря 2020 года рейтинг партий возглавляют парламентские партии "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

Напомним, по данным опроса группы "Рейтинг", если бы президентские выборы прошли в начале января 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.