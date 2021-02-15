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Свежий президентский рейтинг: кто лидирует в начале февраля

Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

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Далее идут Петр Порошенко - 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился, Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5% и Юрий Бойко (соответственно 8,1% и 11,4%).

Кроме того, в список включены Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%).

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы происходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

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