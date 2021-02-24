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Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 10:25
Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 23,1%. В начале месяца его поддерживали 21,2% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

За Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% (в начале месяца - 16,4%) за Юрия Бойко - 11,3% (в начале месяца - 17,1%), за Юлию Тимошенко - 10,9% (в начале месяца 12,3%).

Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Кроме того, Игоря Смешко поддерживают 7,2%, Владимира Гройсмана - 5,7%, Дмитрия Разумкова - 5,3%, Евгения Мураева - 4,9%, Олега Ляшко - 4,1%, Арсения Яценюка - 2,9%, Олега Тягнибока и Виталия Кличко - по 2,4%.

Президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22-23 февраля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса КМИС и СОЦИС, если бы президентские выборы проходили в середине февраля 2021 года, больше всего голосов получили два кандидата - Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

По данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проиходили в начале февраля 2021 года, больше всего голосов получили три кандидата: Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Петр Порошенко.

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