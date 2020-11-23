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Суд закрыл дело против судьи КСУ Слиденко

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 19:12
Суд закрыл дело против судьи КСУ Слиденко Фото: Игорь Слиденко (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Голосеевский районный суд города Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Украины Игоря Слиденко. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило судью в неподаче е-деклараций.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в понедельник, 23 ноября, суд рассмотрел два админпротокола, составленные на судью за несвоевременную подачу е-декларации.

"Закрыто дело по обоим протоколам в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность", - сообщил источник.

Дело было закрыто из-за того, что ранее Конституционный суд признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Игорь Слиденко.

НАПК заявило, что он действовал в условиях конфликта интересов.

Сам судья сообщил РБК-Украина, что пропустил 10-дневный срок подачи е-декларации о своей зарплате из-за того, что находился заграницей на новогодние праздники.

Напомним, ранее Голосеевский суд закрыл дело против судьи КСУ Владимира Мойсика.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Эти полномочия НАПК суд признал неконституционными.

Позже стало известно, что накануне этого решения НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ, среди которых были Мойсик и Слиденко.

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