Суд закрыл дело против судьи КСУ Слиденко

Голосеевский районный суд города Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Украины Игоря Слиденко. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило судью в неподаче е-деклараций.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в понедельник, 23 ноября, суд рассмотрел два админпротокола, составленные на судью за несвоевременную подачу е-декларации.

"Закрыто дело по обоим протоколам в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность", - сообщил источник.

Дело было закрыто из-за того, что ранее Конституционный суд признал неконституционной и отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Игорь Слиденко.

НАПК заявило, что он действовал в условиях конфликта интересов.

Сам судья сообщил РБК-Украина, что пропустил 10-дневный срок подачи е-декларации о своей зарплате из-за того, что находился заграницей на новогодние праздники.

Напомним, ранее Голосеевский суд закрыл дело против судьи КСУ Владимира Мойсика.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Эти полномочия НАПК суд признал неконституционными.

Позже стало известно, что накануне этого решения НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ, среди которых были Мойсик и Слиденко.