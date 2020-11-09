Суд закрыл дело против судьи КСУ Мойсика 

Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Владимира Мойсика. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило этого судью в несвоевременной подаче е-декларации.

Об этом РБК-Украина сказал сам судья.

Он отметил, что в понедельник, 9 ноября, суд рассмотрел админпротокол, составленный на него сотрудниками НАПК.

"Сегодня это дело закрыли", - сообщил Мойсик об итогах заседания.

Он отметил, что сегодня была оглашена только резолютивная часть решения. При этом Мойсик допускает, что на решение повлиял вердикт КСУ о неконституционности наказания за недостоверное е-декларирование.

В понедельник, 9 ноября, Голосеевский райсуд Киева должен был рассмотреть дело против еще одного судьи КСУ Игоря Слиденко, которого НАПК также обвиняет в неподаче декларации. По данным источника РБК-Украина, это заседание было перенесено на 18 ноября из-за неявки судьи Слиденко.

Оба судьи КСУ отрицают предъявленные им обвинения НАПК, они утверждают, что не задекларировали вовремя свою зарплату по объективным причинам, связанным с технической поломкой компьютера и отсутствием в стране.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Эти полномочия НАПК суд признал неконституционными.

Позже стало известно, что накануне этого решения НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям КСУ, среди которых были Мойсик и Слиденко.

Кроме того, судья Мойсик рассказал, будет ли он подавать в отставку после решения КСУ по декларированию.