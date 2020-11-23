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Суд закрив справу проти судді КСУ Сліденко

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 19:12
Суд закрив справу проти судді КСУ Сліденко Фото: Ігор Сліденко (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Голосіївський районний суд міста Києва закрив справу проти судді Конституційного суду України Ігоря Сліденко. Національне агентство з запобігання корупції звинуватив суддю у неподанні е-декларацій.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, в понеділок, 23 листопада, суд розглянув два адмінпротоколи, складені на суддю за несвоєчасну подачу е-декларації.

"Закрито справу за обома протоколами, в зв'язку з скасуванням акта, який встановлює відповідальність", - повідомило джерело.

Справа була закрита через те, що раніше Конституційний суд визнав неконституційною і скасував відповідальність за недостовірне декларування. Суддею-доповідачем у цьому процесі був саме Сліденко Ігор.

НАЗК заявило, що він діяв в умовах конфлікту інтересів.

Сам суддя повідомив РБК-Україна, що пропустив 10-денний термін подачі е-декларації про свою зарплату через те, що перебував закордоном на новорічні свята.

Нагадаємо, раніше Голосіївський суд закрив справу проти судді КСУ Володимира Мойсіка.

Раніше повідомлялося, що Конституційний суд скасував право НАзК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів. Ці повноваження НАЗК суд визнав неконституційними.

Пізніше стало відомо, що напередодні цього рішення НАЗК готувалося вручити протоколи про конфлікт інтересів трьом суддям КСУ, серед яких були Мойсік та Сліденко.

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