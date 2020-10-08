Дело Шеремета: суд отстранил одного из присяжных

Шевченковский районный суд Киева принял решение об отстранении одного из присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь идет о присяжном Юрие Михайленко.

Об этом было объявлено во время сегодняшнего судебного заседания.

"Суд постановил отстранить присяжного Михайленко от дальнейшего рассмотрения уголовного производства по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь...", - сказала председательствующая судья.

Напомним, состав присяжных по делу Шеремета был определен в начале сентября. Михайленко вошел в тройку основных присяжных по делу.

На первом заседании суда присяжных был объявлен обвинительный акт по делу Шеремета. Следствие выдвинуло свою версию того, как именно Дугарь, Кузьменко и Антонеко могли совершить преступление.

Позже глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал новую версию в деле об убийстве журналиста Шеремета.