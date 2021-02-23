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Стычки под Офисом президента: задержали 17 человек, открыто уголовное дело

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 22:20
Стычки под Офисом президента: задержали 17 человек, открыто уголовное дело Фото: столкновения под Офисом президента (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время митинга в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко на Банковой задержали 17 человек. По факту столкновений под Офисом президента правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщила полиция Киева.

Задержанных на Банковой протестующих доставили в полицейский участок.

"Во время потасовки участники акции применили газовые баллончики и бросали в правоохранителей файеры. В результате 17 активных участников, которые нарушали правопорядок, доставили в управление полиции", - рассказали правоохранители.

Следователи начали уголовное производство по статье 342 УК Украины, то есть сопротивление представителю правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на 3 года.

Обновлено.

Кроме того, в полиции заявили, что в результате столкновений под Офисом президента пострадали несколько силовиков. Полицейские получили ожоги глаз, им понадобилась медицинская помощь.

Напомним, акция протеста под Офисом президента началась после того, как Приморский суд Одессы приговорил к 7 годам тюрьмы активиста Сергея Стерненко. Суд признал активиста виновным в похищении человека.

Как писало РБК-Украина, под Офисом президента произошли столкновения, в результате которых по меньшей мере один человек пострадал.

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