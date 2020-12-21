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ЕС одобрил вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech

Новина українською → Брюссель, Понедельник 21 декабря 2020 16:17
ЕС одобрил вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech Фото: вакцина от коронавирус (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Эта вакцина стала первой, которую рекомендовали применять в ЕС.

Об этом говорится на сайте EMA.

Вакцину от коронавируса Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

"Однако наша работа на этом не останавливается. Мы будем продолжать собирать и анализировать данные о безопасности и эффективности этой вакцины для защиты людей, которые будут прививаться в ЕС", - отметили в EMA.

Напомним, накануне ЕС согласовал стоимость вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Одна доза вакцины Comirnaty будет стоить 15,5 евро.

Как писало РБК-Украина, вакцина от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показала свою эффективность в 95% случаев.

Добавим, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрила Великобритания. Вакцинация британского населения началась 8 декабря.

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