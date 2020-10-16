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Степанов: для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест

Новина українською → Украина, Пятница 16 октября 2020 01:45
Степанов: для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)
Автор: РБК-Украина

В Украине около двух месяцев пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов. Врачи обращают внимание на симптоматику.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, такой способ определения диагноза "внесено к стандарту".

"По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", - сказал Степанов.

Ранее стало известно, что по состоянию на сейчас для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Тем временем Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.

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