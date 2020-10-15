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Для больных COVID-19 можно выделить максимум 50 тысяч коек, - Минздрав

Новина українською → Киев, Четверг 15 октября 2020 16:20
Для больных COVID-19 можно выделить максимум 50 тысяч коек, - Минздрав Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на сегодня для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.

Такое заявление сделал министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

При большем количестве коек для больных COVID-19 может просто не хватить врачей для оказания медицинской помощи.

"Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, поскольку для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить кроватей, но нам банально не хватит врачей", - подчеркнул он.

Степанов добавил, что сейчас в Украине нет дефицита врачей.

"На сегодня врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей", - отметил министр.

Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на сегодня занято почти 40% всех больничных коек для больных COVID-19.

Добавим, в Харьковской ОГА заявили, что в области не хватает больничных коек для пациентов с коронавирусом. Больных COVID-19 приходится размещать в коридорах больниц.

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