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Степанов оценил, когда вакцины от COVID-19 станут более доступными

Автор: Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Министр здравоохранения Максим Степанов ожидает, что вакцины от коронавируса станут более доступными во втором квартале 2021 года. Сейчас производство вакцин ограничено.

Об этом министр заявил в интервью украинским журналистам.

По его словам, сейчас в мире существует ажиотаж относительно вакцин против COVID-19.

"Количество компаний, которые завершают третью стадию (испытаний - ред.), будут добавляться в течение первого квартала к компаниям производителей вакцин. Ожидаем, что в 2021 году в начале второго квартала доступность вакцин очень сильно возрастет", - отметил Степанов.

Напомним, сегодня в Минздраве представили план вакцинации населения против коронавируса. Он пройдет в пять этапов на протяжении 2021-2022 годов и охватит не менее 50% населения.

Также РБК-Украина писало, что Степанов надеется на заключение контрактов о поставках вакцин против COVID с компаниями-производителями до конца 2020 года.

Кроме этого сообщалось, что Украина планирует получить еще 8 млн доз вакцин от коронавируса по программе COVAX. Таким образом по данной программе Украине надеется получить 16 млн доз вакцин.

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус