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Степанов о новом локдауне: пока не видим необходимости

Новина українською → Киев, Среда 13 января 2021 17:39
Степанов о новом локдауне: пока не видим необходимости Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, планирует ли Минздрав в будущем снова вводить жесткие карантинные ограничения. По его словам, сейчас необходимости в этом не видят.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

Как пояснил министр, сейчас, по прогнозам, необходимости в новом локдауне не видят, но все зависит от ситуации.

"Если ситуация резко начнет ухудшаться и у нас ураганными темпами начнет расти количество больных, как следствие количество людей, которые госпитализируются, что потенциально может привести к критической нагрузке на медицинскую систему - тогда будем предлагать (введение нового локдауна)", - сказал Степанов.

Напомним, до этого Степанов допускал введение нового локдауна в Украине, если в стране будет "сверхкритическая ситуация" с коронавирусом.

Кроме того, Степанов заявлял, что настаивает на продлении усиленного карантина после 24 января. Он утверждал, что для продления локадуна есть основания.

Добавим, в Украине до конца 24 января действует жесткий карантин. О том, что разрешено, а что под запретом в этот период - в материале РБК-Украина.

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