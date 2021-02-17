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Когда в Украине может вступить в силу адаптивный карантин: названа дата

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 08:51
Когда в Украине может вступить в силу адаптивный карантин: названа дата Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Правительство Украины сегодня рассмотрит постановление о возвращении адаптивного карантина. Оно может вступить в силу 22 февраля.

Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Сегодня Кабмин может вернуть в Украину "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

"Это постановление вступает в силу с 22 февраля 2021 года", - говорится в документе.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что решение о возвращении к адаптивному карантину правительство должно принять до 18 февраля.

РБК-Украина писало, какие ограничения будут действовать во время адаптивного карантина.

Также сообщалось, что в зависимости от уровня эпидемической опасности регионы Украины будут отчитываться о рисках дальнейшего развития пандемии.

Также главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав предложит новый "светофор" зон эпидемической безопасности.

Кроме того, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.

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