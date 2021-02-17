Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
В Украину возвращается адаптивный карантин с зонами. Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление.
Об этом он заявил на заседании правительства.
По его словам, будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения.
"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации", - заявил он.
Шмыгаль отметил, что решение вступит в силу на следующей неделе.
Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров сегодня планирует принять постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля.
Напомним, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.
Ранее сообщалось, что "красная зона" будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Кроме того, такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.