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Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 13:17
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украину возвращается адаптивный карантин с зонами. Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление.

Об этом он заявил на заседании правительства.

По его словам, будет четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения.

"Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут устанавливаться различные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации", - заявил он.

Шмыгаль отметил, что решение вступит в силу на следующей неделе.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров сегодня планирует принять постановление о введении адаптивного карантина в Украине. Новые карантинные зоны начнут действовать с 22 февраля.

Напомним, в Кабинете министров решили, как будут вводить "красную зону" карантина после возвращения к адаптивному формату.

Ранее сообщалось, что "красная зона" будет вводиться, если рост числа госпитализированных за семь дней увеличится на более 50% или будет более 65% заполненных больничных коек с подведенным кислородом. Кроме того, такие ограничения будут вводиться в случае быстрого роста нагрузки на медицинскую систему с угрозой коллапса.

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Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
Адаптивный карантин возвращается. Шмыгаль сделал заявление
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