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Степанов: COVID-вакцинация начнется с понедельника, но есть условие

Автор: Лера Полищук

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с понедельника, 15 февраля, Украина ожидает поставку вакцин от COVID-19. После чего начнется вакцинация от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

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"Мы ожидаем поставку вакцины сразу после 15 февраля и сразу начнем (вакцинацию, - ред.). После поставки вакцины сразу начнем делать прививки согласно с нашим национальным планом", - заявил он.

При этом Степанов сообщил, что вчера попросил ускорить поставки вакцины в Украину.

"Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить (вакцины, - ред.)", - добавил он.

Отметим, что источники РБК-Украина сообщили, что вакцинация в Украине может не начаться с 15 февраля. По его словам, на следующей неделе будет проводиться подготовка мобильных бригад, которые будут делать прививки на первом этапе вакцинации.

На прошлой неделе глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине процесс вакцинации от COVID-19 в регионах начнется сразу после 15 февраля. При этом будет использоваться вакцина 3-4 разных производителей.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил о переговорах Польши и Украины о перепродаже вакцины AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз.

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Новости Украины вакцинацияМаксим Степанов
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