COVID-вакцинация в Украине может не начаться 15 февраля. Что известно о дате

С 15 февраля, скорее всего, делать прививки против COVID-19 в Украине еще не начнут . Нужно время на подготовку процесса.

Один из источников, информированных о подготовке процесса вакцинации, сказал, что ориентировочный срок начала прививок - вторая половина февраля. В начале недели похожий прогноз изданию высказал информированный собеседник в Офисе президента.

Член оперативного штаба Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в комментарии РБК-Украина объяснил, что на следующей неделе будет проводиться подготовка мобильных бригад, которые будут делать прививки на первом этапе вакцинации.

"Им нужно предоставить рекомендации, инструкции, в течение следующей недели это планируется сделать, ориентировочно со вторника по четверг. Думаю, в пятницу запустят систему электронной отчетности и учета провакцинированных, то есть есть еще неделя, чтобы убрать все ошибки. И ждем, когда придет вакцина. Придет ли она через неделю или через две - думаю, с понедельника нам уже будет известно", - рассказал Лапий.