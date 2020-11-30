США могут получить первые вакцины от COVID до Рождества

Первые две вакцины против COVID-19 могут стать доступными для граждан Соединенных Штатов Америки до Рождества. Речь идет о вакцинах Pfizer и Moderna.

Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает Reuters.

Сообщается, что заявление прозвучало после того, как компания Moderna Inc. стала вторым производителем, который может получить разрешение на выпуск вакцины в США.

По словам Азара, сегодня на совещании с губернаторами при участии вице-президента Майка Пенса обсудят эти вакцины и то, какие группы будут прививаться в первую очередь.

Отметим, по всей видимости, министр имел в виду католическое Рождество, которое празднуется 25 декабря.

Напомним, ранее Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях. Среди участников исследования тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.