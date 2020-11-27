ВОЗ: пандемию COVID-19 остановит вакцинация 60-70% населения

Для того, чтобы остановить пандемию COVID-19, необходимо вакцинировать 60-70% населения планеты. Такой уровень вакцинации позволит разорвать цепочки распространения коронавируса.

Об этом на брифинге в Женеве заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен, передает kurier.at.

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы прервать цепочки. Но в этой ситуации необходимо учитывать способность вакцин не только обеспечивать профилактическую защиту, но и предотвращать передачу инфекции", - заявила О'Брайен.

Она также отметила, что на сегодня сложно давать более подробные прогнозы.

Напомним, ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник первого заражения COVID-19 нужно искать в китайском Ухане.

Кроме того, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сегодня заявил, что нет доказательств тому, что коронавирус в Европу попал с животными. Отметим, в последнее время были зафиксированы случаи заражения норок.