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США можуть отримати перші вакцини від COVID до Різдва

Новость на русском → Вашингтон, Понеділок 30 листопада 2020 15:54
США можуть отримати перші вакцини від COVID до Різдва Фото: вакцина від COVID-19 скоро стане доступною в США (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перші дві вакцини проти COVID-19 можуть стати доступними для громадян Сполучених Штатів Америки до Різдва. Мова йде про вакцини Pfizer і Moderna.

Про це заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар, передає Reuters.

Повідомляється, що заява прозвучала після того, як компанія Moderna Inc. стала другим виробником, який може отримати дозвіл на випуск вакцини в США.

За словами Азара, сьогодні на нараді з губернаторами за участю віце-президента Майка Пенса обговорять ці вакцини і те, які групи будуть щепитися в першу чергу.

Відзначимо, по всій видимості, міністр мав на увазі католицьке Різдво, яке святкується 25 грудня.

Нагадаємо, раніше Moderna заявила про ефективність вакцини від COVID на 100% при важких випадках. Серед учасників дослідження важкою формою COVID-19 перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо.

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети. Такий рівень вакцинації дозволить розірвати ланцюжки поширення коронавірусу.

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