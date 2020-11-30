Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID на 100% при тяжелых случаях

Эффективность вакцины от коронавируса, которая была разработана американской компанией Moderna, при первичном анализе составила 94,1%. При этом эффективность препарата при тяжелых случаях заболевания составила 100%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В испытаниях вакцины американской компании Moderna участвовали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек - это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективности препарата составила 94,1%.

Кроме того, среди участников исследования тяжелой формой COVID-19 переболели 30 человек. Все они были в группе, которая получила плацебо. Среди добровольцев, получивших вакцину, никто коронавирусом в тяжелой форме не заболел, что говорит о 100% эффективности вакцины при подобных случаях.

Среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер один человек.

Кроме того, фармацевтическая компания в понедельник, 30 ноября, подаст заявку на использование своей вакцины в Соединенных Штатах. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Отметим, что ранее запрос на регистрацию вакцины в США направила фармацевтическая компания Pfizer.

Напомним, ранее глава компании Moderna Стефан Бансель заявлял, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки.