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Специальных условий не надо: вакцина от Pfizer приедет в термобоксах

Автор: РБК-Украина

Вакцина от COVID американской компании Pfizer не требует специальных условий хранения или транспортировки несмотря на то, что хранится при температуре ниже -70. Она поставляется в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру.

Об этом на онлайн-встрече "Глобальный обзор экономики Украины" заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

"На самом деле это (логистика вакцины, - ред.) проще, чем все представляют себе в Украине. Потому что вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают эту температуру. У нас есть пять недель, на протяжении которых термобоксы ее поддерживают. То есть это не требует рефрижираторов и машин… в Европе это вообще FedEx (почтовый оператор, - ред.) развозит", - отметила Цилык.

Напомним, в декабре главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Украина решила проблему с транспортировкой и хранением вакцины от Pfizer. По его словам, с самолета до склада она будет ехать в контейнере с сухим льдом, после чего ее перегрузят в холодильники. Уже в прививочном пункте вакцина сможет храниться пять дней.

Также в Pfizer Ukraine заявили, что у Украины хорошие шансы договориться о контракте с американской компанией.

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