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Спеціальних умов не треба: вакцина від Pfizer приїде в термобоксах

Автор: РБК-Україна

Вакцина від COVID американської компанії Pfizer не потребує спеціальних умов зберігання чи транспортування незважаючи на те, що зберігається при температурі нижче -70. Вона поставляється в спеціальних боксах, які підтримують потрібну температуру.

Про це на онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України" заявила генеральний директор Pfizer Ukraine Зоряна Цілик.

"Насправді це (логістика вакцини, - ред.) простіше, ніж всі уявляють в Україні. Тому що вакцина поставляється в спеціальних термобоксах, які підтримують цю температуру. У нас є п'ять тижнів, протягом яких термобокси її підтримують. Тобто це не вимагає рефріжіраторов і машин... в Європі це взагалі FedEx (поштовий оператор, - ред.) розвозить", - зазначила Цілик.

Нагадаємо, в грудні головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що Україна вирішила проблему з транспортуванням та зберіганням вакцини від Pfizer. За його словами, з літака до складу вона буде їхати в контейнері з сухим льодом, після чого її перевантажать до холодильників. Вже в прищеплювальному пункті вакцина зможе зберігатися п'ять днів.

Також в Pfizer Ukraine заявили, що в України хороші шанси домовитися про контракт з американською компанією.

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