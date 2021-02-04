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В Pfizer рассказали о вакцине для Украины: переговоры идут, шансы хорошие

Новина українською → Киев, Четверг 04 февраля 2021 16:15
В Pfizer рассказали о вакцине для Украины: переговоры идут, шансы хорошие Фото: вакцина Pfizer (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина имеет хорошие шансы получить вакцину от COVID американской компании Pfizer по двусторонним контрактам. На данный момент переговоры продолжаются.

Об этом на онлайн-встрече "Глобальный обзор экономики Украины" заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

Она выразила мнение, что ситуацию с пандемией COVID исправит не конкретная какая-то вакцина, а вакцинация, которая является сложным логистическим процессом.

"Мы не можем начать коммуникацию очень детальную, потому что препарат еще не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее", - отметила Цилык.

Она также добавила, что несогласна с тем, что Украина до сих пор не начала вакцинацию в связи с геополитическим или националистическим фактором.

"Это был вопрос … всех правительств, когда они заключали эти договора еще в июне-июле, когда начиналась только вторая стадия (клинических испытаний, - ред.). То есть надо было немного быстрее (заказывать вакцину, - ред.). Мы прикладываем очень большие усилия, чтобы эта вакцина была в Украине. Я могу сказать только то, что сейчас идут переговоры и контрактование. Надежда есть и шансы хорошие", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит партию вакцины Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Первая партия будет насчитывать более 100 000 доз.

Украина планирует начать вакцинацию ориентировочно с 15 февраля.

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