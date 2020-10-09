В СНБО прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о прогнозируемом росте заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост заболеваемости связан с несоблюдением карантинных мер.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Соответствующее заявление Данилов сделал во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, которое было проведено из-за роста заболеваемости в стране.
"Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности", - сообщили в СНБО.
Данилов заявил о необходимости увеличения мест для размещения больных в регионах с большим количеством инфицированных. Также в СНБО призвали организовать избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - за сутки заболели 5804 человека.
При этом уже в шести регионах, среди которых и Киев, заполненность больничных коек превышает 70%.
Несмотря на это в Кабинете министров пока не видят оснований для введения чрезвычайного положения в стране из-за роста заболеваемости.