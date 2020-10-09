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В СНБО прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 09 октября 2020 13:30
В СНБО прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом в Украине Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о прогнозируемом росте заболеваемости коронавирусом в Украине. Рост заболеваемости связан с несоблюдением карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Соответствующее заявление Данилов сделал во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, которое было проведено из-за роста заболеваемости в стране.

"Данилов отметил прогнозируемый рост количества новых случаев инфицирования в условиях массового несоблюдения профилактических мер безопасности", - сообщили в СНБО.

Данилов заявил о необходимости увеличения мест для размещения больных в регионах с большим количеством инфицированных. Также в СНБО призвали организовать избирательный процесс и голосование на местных выборах 25 октября с учетом всех рекомендаций Министерства здравоохранения.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - за сутки заболели 5804 человека.

При этом уже в шести регионах, среди которых и Киев, заполненность больничных коек превышает 70%.

Несмотря на это в Кабинете министров пока не видят оснований для введения чрезвычайного положения в стране из-за роста заболеваемости.

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