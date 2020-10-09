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В РНБО прогнозують зростання захворюваності коронавірусом в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 жовтня 2020 13:30
В РНБО прогнозують зростання захворюваності коронавірусом в Україні Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив про прогнозоване зростання захворюваності коронавірусів в Україні. Зростання захворюваності пов'язаний з недотриманням карантинних заходів.

Про це повідомляє прес-служба РНБО.

Відповідну заяву Данілов зробив під час селекторної наради з головами облдержадміністрацій, яка була проведена через зростання захворюваності в країні.

"Данілов зазначив прогнозоване зростання кількості нових випадків інфікування в умовах масового недотримання профілактичних заходів безпеки", - повідомили в РНБО.

Данілов заявив про необхідність збільшення місць для розміщення хворих в регіонах з великою кількістю інфікованих. Також в РНБО закликали організувати виборчий процес і голосування на місцевих виборах 25 жовтня з урахуванням всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - за добу захворіли 5804 людини.

При цьому вже в шести регіонах, серед яких і Київ, заповненість лікарняних ліжок перевищує 70%.

Попри це в Кабінеті міністрів поки не бачать підстав для введення надзвичайного стану в країні через зростання захворюваності.

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