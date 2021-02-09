Снегопад и значительные пробки: ситуация в Киеве

В Киеве второй день продолжается сильный снегопад. Из-за этого на дорогах города образовались масштабные пробки.

Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps .

Сейчас затруднено движение транспорта на большинстве главных улиц города. В частности, пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

Также пробки образовались на Майдане Независимости, улице Крещатик, улице Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, Минском проспекте, а также на всех киевских мостах.

Затруднено движение возле каждой станции метро. На левом берегу значительные пробки на Харьковском шоссе, улице Центральная, улице Светлая и на всех проспектах со стороны мостов.

Отметим, сейчас в столице идет снегопад, который сопровождается шквалистым ветром.