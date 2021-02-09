Снегопад и значительные пробки: ситуация в Киеве
В Киеве второй день продолжается сильный снегопад. Из-за этого на дорогах города образовались масштабные пробки.
Сейчас затруднено движение транспорта на большинстве главных улиц города. В частности, пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Надднепрянском шоссе, проспекте Валерия Лобановского.
Фото: пробки в Киеве (Google Maps)
Также пробки образовались на Майдане Независимости, улице Крещатик, улице Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская, Минском проспекте, а также на всех киевских мостах.
Затруднено движение возле каждой станции метро. На левом берегу значительные пробки на Харьковском шоссе, улице Центральная, улице Светлая и на всех проспектах со стороны мостов.
Отметим, сейчас в столице идет снегопад, который сопровождается шквалистым ветром.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня. В большинстве областях Украины ожидается снегопад. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -4 до +11, однако ночью ударят морозы.
Ранее сообщалось, что из-за значительного похолодания в Украине, которое сопровождается снегопадами и сильным ветром, затруднено движение транспорта на въезде в Киев.