"Укрэнерго" исключает "веерные отключения" из-за сильных морозов

НЭК "Укрнерго" исключает введение графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения") из-за значительного похолодания в Украине. Такие меры пока не планируются.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, в течение 16-20 января 2021 году по прогнозу ожидается значительное снижение среднесуточной температуры воздуха по всей территории Украины в среднем до -17 градусов. Это обстоятельство вызывает сезонное увеличение объемов потребления электрической энергии, которое в пиковые часы суток может повышаться на величину до 3000 МВт и в целом достигать 25 000 тыс. МВт.

Для прохождения этого сложного периода НЭК "Укрэнерго" определило ряд мер для балансировки энергосистемы и покрытия дополнительной нагрузки в часы утреннего и вечернего максимумов потребления. Ключевыми мерами являются увеличение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС, а также повышение уровня нагрузки тепловых электростанций (ТЭС).

По данным компании, для балансировки энергосистемы положительным фактором является включение в работу с 15 января 2021 года 5-го энергоблока Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также продолжение работы 1-го энергоблока ЗАЭС до конца суток 22 января 2021 года.

"Кроме того, несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", - говорится в сообщении.

Что касается использования другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОМ), то данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым "веерным отключениям" и не предусматривает отключение потребителей, добавили в пресс-службе.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине с 15 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов.

В Киеве из-за морозов отменили проведение сезонных и традиционных сельскохозяйственных ярмарок.