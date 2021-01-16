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Из-за сильных морозов в Украине открыли более 4 тысяч пунктов обогрева

Новина українською → Киев, Суббота 16 января 2021 11:30
Из-за сильных морозов в Украине открыли более 4 тысяч пунктов обогрева Фото: пункт обогрева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за сильных морозов в Украине развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева. Из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Напомним, с начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева. Это сделано с целью недопущения случаев обморожения и гибели людей.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 16 января, в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18 градусов мороза. По данным Укргидрометцентра, местами в северных областях до 21 градусов мороза, днем до 10-16 градусов мороза. В течение 17-18 января холодная погода сохранится.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" исключает введения графика аварийных отключений (так называемые "веерные отключения") из-за значительного похолодания в Украине. Такие меры пока не планируются.

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