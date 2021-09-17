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Дожди и похолодание накроют всю Украину: прогноз погоды на выходные

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Пятница 17 сентября 2021 10:19
Дожди и похолодание накроют всю Украину: прогноз погоды на выходные Фото: в Украину на выходные придут дожди и похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Украине на выходных ухудшится погода. Дожди накроют все области 18 и 19 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода 18 сентября

В субботу осадки накроют всю Украину. В большинстве области, кроме западных и Одесской, дожди будут грозовыми.

Также температура воздуха начнет снижаться в западных областях до +14-16 днем и +10-12 градусов ночью.

В северных регионах прогнозируют +13-15 днем и +10-12 ночью.

Прохладно будет и в центральных областях: +16-18 днем и +11-13 ночью.

В восточных и южных регионах еще сохранится теплая погода. Там днем показатели термометров будут на уровне +20-22, ночью +14-16 градусов.

Дожди и похолодание накроют всю Украину: прогноз погоды на выходные

Погода 19 сентября

В воскресенье во всех областях, кроме Одесской и Николаевской, продолжит дождить. Однако гроз уже не прогнозируют.

Температура воздуха продолжит снижаться. Синоптики прогнозируют:

  • в западных областях: +10-12 градусов днем и +7-9 ночью
  • в восточных областях: +18-20 градусов днем и +9-11 ночью
  • в северных областях: +13-15 градусов днем и +7-9 ночью
  • в центральных областях: +15-17 градусов днем и +11-13 ночью
  • в южных областях: +20-22 градусов днем и +12-14 ночью.

Дожди и похолодание накроют всю Украину: прогноз погоды на выходные

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