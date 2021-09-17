Дожди и похолодание накроют всю Украину: прогноз погоды на выходные
В Украине на выходных ухудшится погода. Дожди накроют все области 18 и 19 сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода 18 сентября
В субботу осадки накроют всю Украину. В большинстве области, кроме западных и Одесской, дожди будут грозовыми.
Также температура воздуха начнет снижаться в западных областях до +14-16 днем и +10-12 градусов ночью.
В северных регионах прогнозируют +13-15 днем и +10-12 ночью.
Прохладно будет и в центральных областях: +16-18 днем и +11-13 ночью.
В восточных и южных регионах еще сохранится теплая погода. Там днем показатели термометров будут на уровне +20-22, ночью +14-16 градусов.
Погода 19 сентября
В воскресенье во всех областях, кроме Одесской и Николаевской, продолжит дождить. Однако гроз уже не прогнозируют.
Температура воздуха продолжит снижаться. Синоптики прогнозируют:
- в западных областях: +10-12 градусов днем и +7-9 ночью
- в восточных областях: +18-20 градусов днем и +9-11 ночью
- в северных областях: +13-15 градусов днем и +7-9 ночью
- в центральных областях: +15-17 градусов днем и +11-13 ночью
- в южных областях: +20-22 градусов днем и +12-14 ночью.