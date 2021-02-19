Шмыгаль назвал два пути получения Украиной вакцины от коронавируса

"Мы все еще рассчитываем на первые партии (вакцин - ред.) в феврале. Вакцины от COVID-19 Украина будет получать двумя путями: через глобальную инициативу COVAX, в рамках которой Украина может безвозмездно или по заниженной цене получить от 8 до 16 млн доз - фактически, для 8 млн человек", - отметил министр.

Он заявил, что, согласно информации ЮНИСЕФ и должностных лиц ЕС, в начале марта в Украину поступят первые партии вакцины BioNTech/Pfizer в количестве 117 тысяч доз.

Также ожидается, что в первом полугодии 2021 года Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз от компании AstraZeneca/Oxford.

"Второй путь получения вакцины - через прямые закупки у компаний-производителей за счет средств госбюджета, международных доноров, кредитных средств и программы Всемирного банка и ЕБРР. Другие источники также рассматриваются", - рассказал Шмыгаль.