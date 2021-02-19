Шмигаль назвав два шляхи отримання Україною вакцини від коронавірусу

"Ми все ще розраховуємо на перші партії (вакцин - ред.) в лютому. Вакцини від COVID-19 Україна отримуватиме двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX, в рамках якої Україна може безоплатно або за заниженої ціною отримати від 8 до 16 млн доз - фактично, для 8 млн людей", - зазначив міністр.

Він заявив, що згідно з інформацією ЮНІСЕФ і посадовців ЄС, до початку березня до України надійдуть перші партії вакцини BioNTech/Pfizer в кількості 117 тисяч доз.

Також очікується, що у першому півріччі 2021 року Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз від компанії AstraZeneca/Oxford.

"Другий шлях отримання вакцини - через прямі закупівлі у компаній-виробників за рахунок коштів держбюджету, міжнародних донорів, кредитних коштів та програми Світового банку і ЄБРР. Інші джерела також розглядаються", - розповів Шмигаль.