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Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 16 февраля 2021 18:12
Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID в Украине Фото: вакцина Pfizer (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.

Об этом на онлайн-конференции американо-украинского делового совета заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, буквально только что поступила информация о том, что Pfizer подала документы и ее вакцина в течение нескольких дней будет зарегистрирована.

"Все вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине, будут безопасными… Разговаривая с вами, я получил сообщение, что Pfizer подался на регистрацию", - отметил Степанов.

Отметим, последнее исследование в Изариле показало, что вакцина Pfizer на 92% снижает риск того, что человек переболеет COVID-19 в тяжелой форме. А также на 94%, что человек вообще будет ощущать серьезные симптомы заболевания.

Для исследования взяли данные 1,2 млн человек, из которых только половина получила прививки. Также стало известно, что вакцина эффективна даже если человек заболел после вакцинации.

Напомним, ране сообщалось, что Государственный экспертный центр уже получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca. Ожидается, что ее тоже зарегистрируют в течение нескольких дней.

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