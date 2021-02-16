Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от COVID в Украине

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей вакцины от COVID в Украине.

Об этом на онлайн-конференции американо-украинского делового совета заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, буквально только что поступила информация о том, что Pfizer подала документы и ее вакцина в течение нескольких дней будет зарегистрирована. "Все вакцины, которые будут зарегистрированы в Украине, будут безопасными… Разговаривая с вами, я получил сообщение, что Pfizer подался на регистрацию", - отметил Степанов.