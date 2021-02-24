Боевики за сутки 20 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

В течении минувших суток, 23 февраля, на Донбассе было зафиксировано 20 нарушений режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

Вблизи населенного пункта Зайцевое вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

Неподалеку Красногоровки противник вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Песков – из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 24 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая, нарушений со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.