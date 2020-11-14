Сегодня начался карантин выходного дня: что будет запрещено

С полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе. Что будет работать, а что закроют на этот период - в материале РБК-Украина.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Что запрещается на выходных

Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:

прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);

работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;

прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;

работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;

прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.

Что будет работать

В период действия карантина выходного дня разрешается работа:

общественного транспорта;

магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;

заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;

банков и операторов почтовой связи;

АЗС и СТО;

заведений медицинской практики.

Ограничения "оранжевой зоны"

В период с понедельника по пятницу в Украине будут действовать следующие ограничения:

количество пассажиров в общественном транспорте не превышает количество сидячих мест;

заведения общественного питания не работают с 22:00 до 7:00;

хостелы закрыты, но отели могут размещать клиентов;

запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;

спортзалы не могут работать, если у них более одного лица на 20 квадратных метров;

кинотеатры могут быть заполнены только на 50%

Напомним, карантин выходного дня могут продлить после 30 ноября. Постановление о введении карантина предусматривает и его продление.