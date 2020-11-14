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Сегодня начался карантин выходного дня: что будет запрещено

Автор: Дмитрий Левицкий

С полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе. Что будет работать, а что закроют на этот период - в материале РБК-Украина.

Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".

Что запрещается на выходных

Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:

  • прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);
  • работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;
  • прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
  • работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
  • прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.

Что будет работать

В период действия карантина выходного дня разрешается работа:

  • общественного транспорта;
  • магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;
  • заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;
  • банков и операторов почтовой связи;
  • АЗС и СТО;
  • заведений медицинской практики.

Ограничения "оранжевой зоны"

В период с понедельника по пятницу в Украине будут действовать следующие ограничения:

  • количество пассажиров в общественном транспорте не превышает количество сидячих мест;
  • заведения общественного питания не работают с 22:00 до 7:00;
  • хостелы закрыты, но отели могут размещать клиентов;
  • запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
  • спортзалы не могут работать, если у них более одного лица на 20 квадратных метров;
  • кинотеатры могут быть заполнены только на 50%

Напомним, карантин выходного дня могут продлить после 30 ноября. Постановление о введении карантина предусматривает и его продление.

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