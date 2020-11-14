Сегодня начался карантин выходного дня: что будет запрещено

С полуночи субботы, 14 ноября в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня, решение о введении которого в правительстве приняли на этой неделе. Что будет работать, а что закроют на этот период - в материале РБК-Украина.
Карантин выходного дня ввели на три недели. Он будет действовать с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника. В остальные дни на территории страны будут действовать ограничения "оранжевой зоны".
Что запрещается на выходных
Согласно решению правительства, до понедельника на территории Украины будет запрещено:
прием посетителей в заведениях общественного питания (рестораны, кафе, бары);
работа учреждений культуры и проведение массовых культурных мероприятий;
прием посетителей в ТРЦ и других развлекательных заведениях;
работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов;
прием посетителей салонами красоты, магазинами промышленных товаров и т.п.
Что будет работать
В период действия карантина выходного дня разрешается работа:
общественного транспорта;
магазинов, в которых более 60% площади отведено для торговли продуктами, горючим, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, ветпрепаратами или кормами;
заведений общественного питания на вынос или с адресной доставкой;
банков и операторов почтовой связи;
АЗС и СТО;
заведений медицинской практики.
Ограничения "оранжевой зоны"
В период с понедельника по пятницу в Украине будут действовать следующие ограничения:
количество пассажиров в общественном транспорте не превышает количество сидячих мест;
заведения общественного питания не работают с 22:00 до 7:00;
хостелы закрыты, но отели могут размещать клиентов;
запрещается работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
спортзалы не могут работать, если у них более одного лица на 20 квадратных метров;