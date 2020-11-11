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Карантин выходного дня могут продлить после 30 ноября, - источник

Новина українською → Киев, Среда 11 ноября 2020 17:17
Карантин выходного дня могут продлить после 30 ноября, - источник Фото: медработник (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства. Новый формат карантина могут продлить после 30 ноября.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в Кабмине.

По словам собеседника издания, правительство сегодня приняло постановление со сроком на три недели, но с возможностью продления.

Отметим, карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В то же время правительство отказалось от адаптивного карантина и вернуло общенациональные ограничения. Теперь вся территория Украины окажется в "оранжевой зоне" карантина.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов отмечал, что действовать карантин выходного дня начнет уже 14 ноября. Предварительно, карантин выходного дня продлится до 30 ноября.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что будет запрещено во время действия карантина выходного дня и что продолжит работать, несмотря на новые ограничения.

Как объяснял Степанов, медицинская система Украины нуждается в трехнедельном локдауне, но украинская экономика не выдержит такой нагрузки.

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