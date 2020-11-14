Сьогодні почався карантин вихідного дня: що буде заборонено

З опівночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про запровадження якого в уряді ухвалили цього тижня. Що працюватиме, а що закриють на цей період - в матеріалі РБК-Україна.
Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Він діятиме з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка. У решту днів на території країни діятимуть обмеження "помаранчевої зони".
Що забороняється на вихідних
Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:
приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари);
робота закладів культури та проведення масових культурних заходів;
приймання відвідувачів у ТРЦ та інших розважальних закладах;
робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
приймання відвідувачів салонами краси, магазинами промислових товарів і таке інше.
Що буде працювати
У період дії карантину вихідного дня дозволяється робота:
громадського транспорту;
магазинів, у яких понад 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветпрепаратами чи кормами;
закладів громадського харчування на виніс або з адресною доставкою;
банків та операторів поштового зв'язку;
АЗС та СТО;
закладів медичної практики.
Обмеження "помаранчевої зони"
У період з понеділка до п'ятниці в Україні діятимуть наступні обмеження:
кількість пасажирів у громадському транспорті не перевищує кількість сидячих місць;
заклади громадського харчування не працюють з 22:00 до 7:00;
хостели закриті, але готелі можуть розміщувати клієнтів;
забороняється робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
спортзали не можуть працювати, якщо у них більше однієї особи на 20 квадратних метрів;