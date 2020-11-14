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Сьогодні почався карантин вихідного дня: що буде заборонено

Автор: Дмитро Левицький

З опівночі суботи, 14 листопада в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня, рішення про запровадження якого в уряді ухвалили цього тижня. Що працюватиме, а що закриють на цей період - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин вихідного дня запровадили на три тижні. Він діятиме з 00:00 годин суботи до 00:00 годин понеділка. У решту днів на території країни діятимуть обмеження "помаранчевої зони".

Що забороняється на вихідних

Згідно з рішенням уряду, до понеділка на території України буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (ресторани, кафе, бари);
  • робота закладів культури та проведення масових культурних заходів;
  • приймання відвідувачів у ТРЦ та інших розважальних закладах;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів та басейнів;
  • приймання відвідувачів салонами краси, магазинами промислових товарів і таке інше.

Що буде працювати

У період дії карантину вихідного дня дозволяється робота:

  • громадського транспорту;
  • магазинів, у яких понад 60% площі відведено для торгівлі продуктами, пальним, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, ветпрепаратами чи кормами;
  • закладів громадського харчування на виніс або з адресною доставкою;
  • банків та операторів поштового зв'язку;
  • АЗС та СТО;
  • закладів медичної практики.

Обмеження "помаранчевої зони"

У період з понеділка до п'ятниці в Україні діятимуть наступні обмеження:

  • кількість пасажирів у громадському транспорті не перевищує кількість сидячих місць;
  • заклади громадського харчування не працюють з 22:00 до 7:00;
  • хостели закриті, але готелі можуть розміщувати клієнтів;
  • забороняється робота нічних клубів та закладів громадського харчування з організацією дозвілля;
  • спортзали не можуть працювати, якщо у них більше однієї особи на 20 квадратних метрів;
  • кінотеатри можуть бути заповненими тільки на 50%.

Нагадаємо, карантин вихідного дня можуть продовжити після 30 листопада. Постанова про запровадження карантину передбачає і його продовження.

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