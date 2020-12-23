Сегодня в Харькове прощаются с Кернесом: что известно

23 декабря в Харькове проходят похороны Геннадия Кернеса, который скончался после длительного лечения от осложнений коронавируса. В день прощания с мэром в городе объявлен траур, а в Оперном театре запланирована 4-х часовая панихида. Все подробности - в материале РБК-Украина.

Где состоятся траурные мероприятия

В 07:00 23 декабря - отпевание в Благовещенском соборе.

Ритуальная церемония прощания с Геннадием Кернесом продлится с 09:00 до 13:00 в фойе Национального академического театра оперы и балета (ХНАТОБ).

После гражданской панихиды колонна с гробом проследует по улице Сумской к месту захоронения.

Погребение назначено ориентировочно на 13:30.

Городского голову похоронят на почетной аллее кладбища №2 по ул. Пушкинской рядом с могилами известных харьковчан, ветеранов Второй мировой войны и бывшего главы ХОГА Евгения Кушнарева.

Харьковские местные телеканалы в прямом эфире покажут церемонию отпевания в Благовещенском соборе. Также похороны Кернеса будут транслировать на экранах в центре города.

В связи со смертью Геннадия Кернеса, 23 декабря в Харькове объявлен траур, отменены развлекательные мероприятия, концерты, спортивные соревнования.

Проститься с мэром смогут все желающие

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов рассказал, что церемонию прощания с Геннадием Кернесом растянули на 4 часа с целью избежать большого скопления людей. Ожидается приезд многих мэров украинских городов, а также большое количество харьковчан. Все желающие смогут пройти на панихиду без пропусков.

"Вопреки слухам, любой человек может прийти, стать в живую очередь и попрощаться с Геннадием Адольфовичем. Никаких пропусков не будет!" - заявил Игорь Терехов.

Как отметил секретарь горсовета, во время панихиды предпримут необходимые меры безопасности - масочный режим и требование социальной дистанции. За их соблюдением будут следить волонтеры и правоохранители.

В Харькове перекрыты улицы и усилена охрана

Во время похорон Кернеса движение на нескольких центральных улицах ограничивается по маршруту следования специальной колонны. С 05:30 до 14:00 проезд частично перекрыт на Благовещенской площади, ул. Сумской, ул. Университетской. Общественный транспорт будет курсировать в объезд мест, где состоятся траурные мероприятия.

Для охраны правопорядка во время церемонии прощания в Оперном театре задействовано 284 полицейских и 150 нацгвардейцев. 130 силовиков будут дежурить на кладбище.

Память о Кернесе увековечат в Харькове

Как сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов, Геннадию Кернесу будет присвоено звание Почетного гражданина. В честь умершего мэра в Харькове назовут станцию метро, а также проспект или улицу.

Кроме того, Терехов выступил с инициативой установить монумент в память о Кернесе в одной из локаций города.

Городской голова умер после заражения COVID-19

Геннадий Кернес скончался ночью 17 декабря в берлинской клинике "Шарите", где проходил лечение последние несколько месяцев.

Харьковский мэр перестал появляться на публике после празднования Дня города. Позднее стало известно, что Кернес госпитализирован с коронавирусом и пневмонией. В середине сентября из-за осложнения болезни его экстренно перевезли в Германию с поражением 70% легких. К тому же Кернес имел проблемы со здоровьем после покушения в 2014 году.

Находясь в Берлине, Геннадий Кернес победил на местных выборах в первом туре и был официально зарегистрирован на свою третью каденцию в должности мэра Харькова. Соратники политика заявляли о его планах вернуться в город до первой сессии новоизбранного горсовета.

Однако в начале декабря состояние Кернеса ухудшилось, его подключили к аппарату гемодиализа после отказа двух почек. В ночь с 16 на 17 декабря он скончался, а 21 декабря тело покойного из Германии доставили частным самолетом в Харьков.

Напомним, политолог назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. Среди претендентов на пост мэра Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Александр Фельдман.

Ранее в Верховной раде сообщили вероятные даты перевыборов мэра Харькова. Голосование может состояться в последнее воскресенье марта или в последнее воскресенье октября следующего года.