Год в масках. Карантин в Украине снова продлят, но могут смягчить: как и когда

Карантин в Украине планируют продлить до мая, но могут смягчить. Правительство рассматривает возможность возвращения к разделению на зоны в зависимости от эпидситуации в регионе, подробнее - в материале РБК-Украина.

Карантин в Украине продлят: что будет дальше

Карантин в Украине, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля планируют продлить до 30 апреля. Шмыгаль также отметил, что это не конечная дата и не исключил дальнейшее продление ограничений. Вместе с тем, в правительстве рассматривают возможность пересмотра списка запретов. Так, на заседании Кабмина 3 февраля премьер анонсировал рассмотрение правительством в ближайшее время возможности введения адаптивного карантина с разделением страны на четыре зоны.

Кроме того, по словам главы Минздрава Максима Степанова, на данный момент в Украине нет ни одного региона, эпидситуация в котором соответствовала бы зоне с самыми существенными ограничениями - красной. Степанов также анонсировал подготовку постановления о возвращении к адаптивному карантину.

Что такое адаптивный карантин

Адаптивный карантин подразумевает разделение страны на зоны, в каждой из которых есть свои ограничения. Чем лучше эпидемическая ситуация в регионе, тем мягче запреты.

Основные требования по зонам карантина:

Зеленая зона

масочный режим;

перевозка пассажиров по числу сидячих мест;

проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры могут быть заполнены лишь на 50%.

Желтая зона

требования зеленой зоны;

запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди пожилые, кроме оказывающих кризисные услуги.

Оранжевая зона

требования желтой зоны;

запрещается деятельность учреждений размещения (хостелы, турбазы, и т.п.), кроме гостиниц;

запрещена работа развлекательных заведений и ресторанов ночью;

запрещаются плановые госпитализации в больницах;

ограничения на проведение массовых мероприятий.

Красная зона

требования оранжевой зоны;

запрещается работа общественного транспорта;

запрещается посещение заведений образования;

запрещается деятельность кафе и ресторанов.

Карантин в Украине: с чего все началось

Карантин в Украине был введен в середине марта 2020 года, спустя несколько дней после того как в стране был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Первым в Украине COVID-19 заболел житель Черновцов.

Таким образом, начиная с марта в Украине стало обязательным ношение масок в общественных местах. Однако, масочный режим не единственное требование, которое должны выполнять украинцы. Также обязательно иметь при себе документы.

Маски, антисептик и социальная дистанция - ключевые требования, но за время карантина появлялись и другие.

Так, весной 2020 года Украина пережила первый локдаун, который затронул практически все сферы. Несколько месяцев в Украине были закрыты все развлекательные заведения, не работали кафе и рестораны, ТРЦ, магазины, кинотеатры, театры. Кроме того, остановился транспорт, вплоть до закрытия метро в Киеве, Харькове и Днепре. Общественный городской транспорт ездил по спецпропускам, ж/д и авиаперевозки были остановлены полностью. Также Украина закрывала границу, въехать в страну могли лишь отдельные категории граждан, иностранцев не пускали.

Во время локдауна продолжали работать продуктовые магазины, АЗС, аптеки, банки, но с ограничениями.

После локдауна ограничения начали смягчать, а со временем Украина пришла к модели адаптивного карантина - при введении или снятии запретов учитывалась эпидситуация в отдельном регионе. Однако, со временем правительство снова ввело одинаковые ограничения для всей страны.

Еще одной мерой борьбы с коронавирусом в Украине был карантин выходного дня - осенью 2020 года три пары выходных подряд вводились максимальные ограничения.

В начале января 2021 года на три недели карантин в Украине снова ужесточили. Январский локдаун, в отличие от весеннего, не затронул транспорт и границы. Как и весной, с 8 по 24 января не работали общепиты, рестораны, ТРЦ, магазины, спортзалы, но продолжили работу продуктовые магазины, банки, аптеки. После снятия ограничений Украина снова вернулась к карантину оранжевой зоны.

На данный момент правительством установлен срок действия карантина - 28 февраля.