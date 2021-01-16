Россия любой ценой пытается снять с себя ответственность за войну на Донбассе, - ВСУ

Россия постоянно снять с себя вину за развязание войны в Украине. И делает это, в частности, посредством своих агентов влияния.

Об этом сказано в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии через СМИ. Это, среди прочего, проявилось накануне дня памяти защитников Донецкого аэропорта, который отмечается 16 января.

"Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за решение международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов "русского мира", которые в эфире украинского телеканала называют преступниками Украинскую армию и всех, кто носит погоны", - сказано в заявлении Генштаба.

Ранее сообщалось, что на Донбассе пророссийские боевики один раз обстреляли позиции украинских военных в субботу, 16 января. Пострадавших и погибших нет.

Также сегодня СМИ так называемых "ДНР/ЛНР" сообщили о передаче Украине пленных в одностороннем порядке. Среди них якобы женщины, пожилые и люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе украинских войск.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал эту ситуацию попыткой России уклониться от договоренностей.